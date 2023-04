Kus on sinu kodune tempel?

Mu käest on igasuguseid huvitavaid asju küsitud. Hiljuti uuris üks osaleja, et kas mul on kodus altar, milline see välja näeb ja mida soovitaksin altarile asetada kui ei ole soovi jumalusi kummardada, kirjutab Ilona Karula oma kodulehel Algolemus.com. See võttis mind mõtlema, mille peale avastasin, et mul pole altarit, vaid mul on kodus terve tempel. Selleks on vannituba!