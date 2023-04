ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge teraapialabor|Kriis – mis siis?!

Saates kuuleme, mis on vaimse tervise vitamiinid . Millised on vajalikud füüsilised, emotsionaalsed ja sotsiaalsed oskused ning toimetulekuoskused koolikeskkonnas ja nutimaailmas. Kuidas koostada kriisiplaani stressi ja vaimse tervise väljakutsetega toimetulekuks ja kuhu abi saamiseks pöörduda. Mida õpetatakse vaimse tervise esmaabi koolitusel ja kellele on see vajalik.

Oluline on meeles pidada, et iga kriis on ajutine ja abi küsimine ei ole häbiasi vaid tugevuse märk. See näitab, et väärtustame oma elu ja tervist. Ärgem unustagem, et ka kõige suuremas kriisis saame olla tänulikud kõige selle hea eest, mis meie elus täna on ning suhtuda endasse mõistvalt, leebelt ja lahkelt!