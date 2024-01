Haavade ja maskide tekkimine ning ära tundmine

Inimene tahab elada ikka enam teadvustatult ja arukalt. Veendudes, et mingi kogemus toob endaga kaasa ebameeldivaid tagajärgi, ei peaks enese või kellegi teise peale vihastuma, vaid õppima lihtsalt oma valikut (isegi ebateadlikku) omaks võtma, et mõista – niisugune valik ei olnud arukas. Tulemuseks on, et kogemus jääb meelde. Selles seisnebki üleelatud kogemuse omaksvõtmine. Tuletan sulle meelde, et vastasel korral, isegi kui sa endale täie otsustavusega ütled, et ma ei taha seda rohkem üle elada, kordub kõik uuesti. Sa pead endale andma õiguse ühe ja sama vea või ebameeldiva kogemuse kordumiseks, kuni koguneb küllalt julgust ning otsustavust, et end muuta. Miks me ei mõista juba esimesel korral? Aga sellepärast, et meil on ego, mida kaitsevad me uskumused.

Kogemuse omaksvõtmine ei tähenda, et peame seda õigeks või oleme sellega nõus. Pigem tahame anda endale õiguse eksperimenteerida ja läbielatava kaudu õppida. Ennekõike peame õppima ära tundma, mis on meie jaoks hea ja mis mitte. Ainus tee selle mõistmiseks on teadvustada kogemuse tagajärgi. Kõik, mida me otsustame teha või tegemata jätta, kõik, mida me teeme või ei tee, mida räägime või ei räägi, ja isegi kõik, mida mõtleme või tunneme, toob enesega kaasa teatud tagajärjed.

Juba sündides teab laps oma olemuse sügavuses, et tema kehastumise mõte seisneb kõigi nende arvukate õppetundide läbitöötamises, mida elu talle ette annab. Peale selle valis tema hing täiesti kindla eesmärgiga välja konkreetse perekonna ja ümbruse, kus sündida. Meil kõigil, kes me sellele planeedile tuleme, on ühesugune missioon – läbi elada kogemused nii, et suudaksime need omaks võtta. Kogemuste omaksvõtmise kaudu õpime ennast armastama.

Kui tihti me ütleme endale: „Jaa, ma saan aru, teine oleks käitunud täpselt samuti nagu mina“ – et ainult vabaneda vajadusest ennast teadvustada ja anda endale andeks! Sellise võttega püüab ego salamisi silma alt ära koristada ebameeldiva olukorra. Juhtub, et tunnistame küll ebameeldivat situatsiooni või isiksust, kuid samas ei anna endale õigust tema peale vihastada, ei minevikus ega olevikus. Seda nimetatakse ainult kogemuse omaksvõtuks. Kordan: on oluline erinevus kogemuse omaksvõtu ja iseenese omaksvõtu vahel. Viimane on raskem, sest meie ego ei soovi tunnistada, et kõik raskemad kogemused elame läbi ainult selleks, et veendumusele jõuda: me ise käitume teistega täpselt samal viisil nagu nemad meiega.

Kõik, mida elasime üle kogemust aktsepteerimata, koguneb hinges. Ja hing, olles surematu, tuleb aina maale tagasi – erinevates kehades ja mällu kogunenud pagasiga. Enne kui sünnime, teeme otsuse, missugust ülesannet hakkame eelseisvas kehastuses lahendama. See otsus, nagu ka kõik, mis on hinge mällu kogunenud varem, ei ole salvestatud teadlikku mällu (intellektimälu), vaid me teadvustame elu jooksul järk-järgult oma eluplaani ja seda, milles meil on vaja selgusele jõuda.

Igaühel meist on hulgaliselt uskumusi, mis ei lase meil olla me ise. Mida rohkem ebameeldivusi nad meile toovad, seda jõulisemalt tahame neid peita, lämmatada. Me püüame isegi uskuda, et meil ei ole enam neid uskumusi. Et eneses selgusele jõuda, peame kehastuma mitmeid kordi. Ja ainult siis, kui keha – mentaalne, emotsionaalne ja füüsiline – hakkab kuulma sisemist jumalat, tunneb hing täielikku õnne.

Oled sa märganud, et kui sina kedagi milleski süüdistad, siis seesama inimene süüdistab sind samas asjas?

Vaat mispärast on nii tähtis õppida ennast mõistma ja aktsepteerima niivõrd täielikult, kui see üldse võimalik on. Ainult nii võime aegamööda hakata situatsioonidest läbi minema ilma liigsete kannatusteta. Ainult sinust sõltub otsus, kas võtta end kätte ja saada oma elu peremeheks või lubada, et seda kontrollib su ego. Et seda dilemmat lahendada, läheb vaja kogu su mehisust, sest sel juhul sa kisud möödapääsmatult lahti vanad haavad. See aga on väga valus, eriti kui kannad neid juba mitmeid elusid. Mida tugevamini sa teatud olukorras kannatad või oled hädas teatud tüüpi inimsuhetega, seda vanem on su probleem.

Väljapääsu otsides võid loota oma sisemise jumala peale. Tema vägi on sinus olemas ja töötab alati. Ta tegutseb nõnda, et suunab sind inimeste ja olukordade juurde, mis on hädavajalikud su kasvuks ja arenemiseks vastavalt enne sinu sündi koostatud eluplaanile.

Veel enne sündi kannab su sisemine jumal sinu hinge selle ümbruse ja perekonna juurde, mis on sulle tulevaseks eluks vajalikud. Niisugune magnetiline külgetõmme nagu elueesmärgidki on ühest küljest ette määratud sellega, et eelmistes eludes sa ei õppinud elama armastuses ja omaksvõtus, aga teisest küljest sellega, et sinu tulevastel vanematel on lahendada oma isiklik probleem lapse, see tähendab sinu kaudu. Nii saame ka seletada fakti, et tavaliselt tuleb nii vanematel kui lastel tegemist teha ühtede ja samade haavadega.

Kui oled juba siia maailma sündinud, ei ole sa enam teadlik kogu oma minevikust, sest oled keskendunud hinge vajadustele. Su hing tahab, et võtaksid end omaks kõigi kogutud kogemuste, vigade, tugevate ja nõrkade külgede, soovide ja läbikukkumistega.