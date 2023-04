Suhet alustades jää truuks oma standarditele

See ei muutu kunagi, ükskõik kui kaua te koos olete olnud. Mehi ajab segadusse see, kui palju sa oma standardeid suhte alguses muudad ainult selleks, et need mõni kuu hiljem taas paika panna. Näiteks kui sind ajab närvi see, et ta teie kohtingu ajal pidevalt sõnumeid saadab, siis võid sa jätta selle talle ütlemata, sest sa ei taha jätta halba või nõudlikku muljet ja temast ilma jääda. Aga sellest tuleb hiljem vaid paksu pahandust. Kui sa pool aastat hiljem proovid öelda, et see sind häirib, ei saa ta aru, miks sa nüüd järsku selle peale vihane oled, kui sa kunagi varem selle kohta midagi öelnud pole. Jäädes kindlaks oma standarditele, annad oma peikale teada, et niisama deitimine pole piisav selleks, et sinu soosingut võita. See tekitab temas tunde, et kuni te pole püsisuhtes – ja mõnes mõttes isegi pärast seda –, paned sa teda proovile, ja see annab talle võimaluse positsioneerida end sulle olulise inimesena.