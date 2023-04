Looduskeskkonda kaitsmata kaotab riigi kaitse mõtte

Kaitseminister Hanno Pevkur kirjutas alla mitmeid seadusi muutvale eelnõule, et võimaldada erandlikes olukordades uusi kaitseväe harjutusväljasid kiirendatud korras rajada ilma, et uuritaks nende mõju looduskeskkonnale, kohalikele elanikele ja nende tervisele. „On arusaamatu mille või kelle eest üldse kaitsesseja sõtta minna plaanitakse kui sõja harjutamise planeerimist ei tehta kooskõlas looduse ja elukeskkonna kaitsega,“ avaldas oma hämmeldust MTÜ juhatuse liige Farištamo Eller. „Euroopa Liidu direktiiv ei luba Riigikaitselist erandit Natura hindamisele kohaldada, niisamuti ei peaks Eesti riik keskkonnamõjude hindamisest loobuma. Keskkonna ja looduse kaitse on osa riigi ja meie maa kaitsest,“ rõhutas Eller.

Retooriliselt võiks küsida, et kui ei hoita elu, siis mida kaitsevägi üldse edaspidi kaitsta kavatseb? Kaitseministri poolt alla kirjutatud dokument ütleb, et „seadust on vaja muuta, sest ehkki keskkonnamõjude hindamise tegemine ei oleks sisuliselt vale, siis on need menetlused suure halduskoormusega, ajamahukad ja kallid...“ Elame keset keskkonna-, elurikkuse- ja kliimakriisi – inimeste tegevuse kumulatiivne keskkonnamõju on juba nii suur, et see ise ongi tohutu julgeolekurisk. Kuidas küll otsustajad seda teadmist ikka veel omaks ei taha võtta?