Süüdlase otsimine ja teiste pidev süüdistamine teeb kahju sulle endale

Tõsi on ka see, et mida rohkem sa mõtled asjadest, mida armastad, seda rohkem tõmbad ligi asju, mida armastad. Kui mõtled asjadest, mida armastad, ükskõik kelle või mille kohta need mõtted ka ei käiks, siis jõuab see armastus sinuni tagasi ja toob endaga kaasa olusid, mida armastad. Kui sa nende uute ilmunud olude vastu armastust tunned, siis tõmbab see ligi teisigi positiivseid asju, lisades sinu ellu veelgi rohkem armastust ja positiivsust, ning kõik kordub otsast peale. Seega tuleb oma ellu armastuse ligitõmbamiseks üksnes mõelda asjadele, mida armastad.

Kui saad pahaseks, kuna kokkulepitud kohtumise toimumise aeg läks sassi, ning süüdistad selles inimest, kellega kohtuma pidid, siis kasutad süüdistusi ettekäändena, et vältida positiivselt mõtlemist. Külgetõmbeseadus aga reageerib üksnes sinu mõtetele, sõltumata olukorrast, nii et kui sa kedagi süüdistad, siis jõuavad sellest tulenevalt ka sinu ellu süüdistusi täis olukorrad. Need ei jõua sinuni tingimata samalt inimeselt, keda algselt süüdistasid, aga jõuavad sellegipoolest. Külgetõmbeseadusel pole erandeid. Olgu sinu valdavad mõtted millised tahes, täpselt selliseid asju sa oma ellu ligi tõmbadki. Sa lood oma tulevast elu oma praeguste mõtete teel!

Süüdistamine ja kurtmine on negatiivsuse võimsad ilmingud. Nad toovad ellu liiga palju tüli. Iga väikese kaebusega ja teiste süüdistamisele kulutatud hetkega tõmbad endale ligi terve hulga olukordi, kus asjad lähevad viltu ja annavad taas põhjust nurisemiseks. Kurtmine valitsuse, elukaaslase, laste, vanemate, naabrite, pikkade järjekordade, majanduse, toidu, töö, klientide, firmade, hindade, müra või teenuste üle võib näida väikese ja tühise asjana. Kuid see toob endaga kaasa terve hulga negatiivsust, mis mõjutab sinu suhteid ja elu tervikuna.

On üks ütlus, mis on kõige sagedamini omistatud Gandhile ja mis kõlab nii: „Sa pead ise olema see muutus, mida tahad maailmas näha.“

See noor naine rakendas sama põhimõtet oma abielu puhul. Kui soovid muuta mõnda suhet oma elus, siis pead ise olema see soovitud muutus ja muutma oma mõtteviisi selle suhte kohta. Mida rohkem sa mõtled positiivseid mõtteid armastusest, tunnustusest ja tänutundest oma suhte kohta, seda rohkem tõmbad oma suhtesse ligi positiivseid olusid ja sündmusi. Sa pead ise olema see muutus, mida soovid oma suhtes näha! Ja selle tegemiseks tuleb sul üksnes muuta oma mõtteviisi. Vaid selle ühe asja tegemine muudabki kõike!

Küsi endalt: kas mõtled oma suhetes piisavalt positiivseid mõtteid? Sest positiivsed mõtted on tulenenud armastusest, samas kui negatiivsed mõtted tulenevad armastuse puudumisest.

Võid kohe praegu oma suhte kohta öelda, kui palju positiivseid mõtteid sa oled mõelnud. Kui sinu praegune suhe on suurepärane, siis tähendab see, et oled mõelnud pigem positiivseid kui negatiivseid mõtteid. Kui sinu praegune suhe on keeruline või väljakutseid pakkuv, siis tähendab see, et mõtled tahtmatult selle suhte kohta rohkem negatiivseid kui positiivseid mõtteid.

Pea alati meeles järgmist: kuigi sul on seda võib-olla raske kuulda, ei ole asi sinu partneris. Mõned inimesed arvavad, et suhe on hea või halb just partneri tõttu, aga niimoodi see elus ei ole. Külgetõmbeseadusele ei saa öelda: „Hakkan positiivselt mõtlema ainult siis, kui mu partner end muudab!“ Sa ei saa elus midagi vastu võtta, kui esmalt ise midagi ei anna! Mida tahes sa ka ei annaks, nimelt seda sa ka vastu saad, nii et partner pole asjaga kuidagi seotud: kõik sõltub sinust! Kõik sõltub sellest, mida mõtled, mida kiirgad, mida annad. Sest kui mõtled teistest positiivseid mõtteid, siis on tulemuseks imelised suhted ja imeline elu.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Rhonda Byrne'i raamatust „Armastuse, tervise ja raha saladus“.