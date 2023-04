Elades lahti lastes ja kooskõlas

Küllap olete märganud inimesi, kes näivad saavat üha uusi võimalusi, kes tunduvad olevat immuunsed kallaletungide vastu, mis saavad paljude elule hukatuslikuks. Näiteks, kas teate kedagi, kes jääb harva – kui üldse – haigeks, hoolimata sellest, et veedab kogu gripihooaja inimeste keskel, kes köhivad ja aevastavad? Mida arvata neist, kes jäävad keset lokkavat kuritegevust puutumata? Te võite öelda, et neil vähestel õnnelikel on nähtavasti kaitseinglid, kes kaitsevad neid selle lõigu avaridades mainitud sümboolsete „tapvate putukate“, „metsikute kiskjate“ ja „röövlindude“ ähvarduste eest. Kuid Laozi teab, et need mehed ja naised elavad lihtsalt Taoga kooskõlas, nii nagu mõned inimesed, kelle ellu ilmuvad õigel hetkel õiged inimesed, samas kui teistel näib olevat anne tekitada raha just siis, kui neil on seda kõige rohkem vaja.

Laozi ütleb, et peaksime vaatama imikuid, kes ei ole veel omandanud ego uskumust, et nad on lahus oma Algallikast. Järelikult on neil võimed, mida võib pidada „maagilisteks“: nad võivad terve päeva karjuda, ilma et kaotaks häält, nagu juhtuks kriiskava täiskasvanuga. Isegi täielikult arenemata lihastega võivad nad väga kõvasti kinni hoida. Peale selle on väikelapsed painduvad ja sama hästi kui immuunsed kukkumiste vastu, mis võiksid murda täiskasvanul luud. Kõige selle kohta ütleb Laozi „täiuslik kooskõla“.

Daodejingi 55. värss kutsub teid üles mõistma, et see, mida kutsute õnneks, ei ole miski, mis juhtub juhuslikult – see on kogu elu teie päralt, kui otsustate elada lahti lastes. Te meelitate Tao koostööaldist jõudu enda poole, kui vabanete vajadusest oma elu kontrollida. Seepärast muutke oma mõtteid ja vaadake, kuidas teie elus hakkab tõesti väga vedama.