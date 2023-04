Osho: tõeline põhjus ei ole kunagi asjaoludes

Mõni tõi telliseid, teised alustasid nendega ehitust, mõni tõi kive, mõni tõi ehitussegu – nii et selle templi ehitusel said kõik kaasa lüüa. Kui üks inimene ehitab templit, siis võib sellest saada tema isiklik egotripp, tema ego tempel. Kuid selle küla elanikud olid väga mõistlikud. Kui inimesed tulevad kokku armastusest, siis võib nende armastus ise teha igast paigast templi. Isegi kaugetest küladest tuldi sellesse külla appi seda templit ehitama, seda ei ehitatud tellistest ja kividest mõne konkreetse inimese ego ümber. Töö oli juba alanud, kui ühel päeval tuli ehitusplatsile üks mees, kes jäi sinna vaikselt seisma, nähes välja väga masendunud. Ta ei töötanud, ta lihtsalt seisis seal vaikselt puu all. Paar ehitajat möödusid temast ja küsisid: „Sõber, kas sa ei ulatagi meile oma abistavat kätt? Kas sa ei tulegi meile appi?“

Nad said temast aru. Ehitajad viisid ta oma külasse ja pakkusid talle korraliku lõunasöögi. Hiljem tõid nad ta ehitusplatsile tagasi. Nad asusid taas templit ehitama, kuid mees läks endiselt puu alla seisma nagu hommikulgi. Mõni aeg hiljem märkasid ka ehitajad, et ta endiselt seisab seal õnnetult. Ta ei liigutanud ei telliseid ega kive. Taaskord läksid nad ta juurde ja küsisid: „Kas on mingi probleem? Miks sa meid ei aita?“

Mõned inimesed ei ole suutelised alustama spirituaalset rännakut, sest nad on vaesed; mõned ei ole suutelised minema spirituaalsele rännakule, sest nad on rikkad. Mõned ei suuda sammugi selles suunas astuda, sest nende kõht on tühi. Mõned ütlevad, et nad ei saa rännakut alustada, sest nende kõht on täis. Ma olen kohanud inimesi väga paljudes erinevates olukordades ja jälginud, kuidas nad ütlevad, et asi on asjaoludes, mis takistavad neid midagi tegemast. Ma ei ole aga näinud ainsatki inimest, kes ütleks, et ta suudab midagi tänu asjaoludele!