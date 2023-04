Mis põhjustab kehas kroonilist põletikku?

Probleem on selles, et mõlemad rühmad kasutavad sama tüüpi ensüüme – ja need kaht tüüpi rasvhapped võistlevad piiratud varustatuse pärast. Tavaliselt võidab oomega-6 – osaliselt sellepärast, et see on lihtsalt bioloogiliselt palju võimsam, aga ka seetõttu, et meie menüü on sellega üle ujutatud. Suur osa töödeldud toidust, mida me sööme, on toodetud teraviljast või taimeõlidega, milles on palju oomega-6, ning lihaloomi ja kala, mida me sööme, on sageli kasvatatud teraviljal põhineva toiduga, mitte rohu või vetikatega, mida nad on harjunud sööma. Selle tulemusena ületab oomega-6 kõvasti oomega-3 meie organismis. Tegelikult on selgeks tehtud, et lääne inimese keskmine söögisedel sisaldab 15–16 korda rohkem oomega-6-rasvhappeid kui oomega-3 – kui õige suhe peaks olema mitte rohkem kui 5:1. See suhe on oluline põletikuga võitlemiseks. Ent oomega-6-rasvhappeid nimetatakse põhjusega olulisteks rasvhapeteks ja me vajame neid kindlasti hea tervise säilitamiseks – asi on lihtsalt õiges tasakaalus.