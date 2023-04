Tõestisündinud ufo-juhtumid Keila-Joalt

Hannu räägib ka teise loo, mis juhtus aasta hiljem ja on tal samuti väga hästi meeles. „See oli nihuke imelik asi. Seal oli 400 meest, meie PVO, st õhutõrjeväeosas. See oli aasta hiljem õhtuse rivistuse ajal, ma olin juba komandöri autojuht. Väga külm talv oli ja kui kõik see mees oli rivistatud väljakul, siis see seisis seal, seisis hommikuni, meie Keila-Joa väeosa kohal. Valitses külma ilmaga kaasnev udu ja seal üleval pandi põlema nagu suur prožektor. Kogu olukord oli eriskummaline. Ülevalt tuleb valgus, selles vihus seisab polkovnik Denissov, ropendab, ilmselt ähmis. Keegi nagu õieti ei reageerinud – sõdurid ei saanud, polkovnik aga seletas ja sõimas, objekt temas mingeid emotsioone ei tekitanud, ja siis pandi see prožektor kustu. Aga see roheline pilv, mis selle ümber oli, see seisis seal terve öö.

Käisin öösel veel seda väljas vaatamas, see seisis sama koha peal. Ma ei tea, mis see oli. See kadus vaikselt, vaikselt, aga seda nägid kõik 400 meest, kes seal olid. Kuna meid oli nii palju, siis see mingit kõhedust ei tekitanud. See roheline objekt, millest tuli prožektorivalgus, oli platsi kohal, olime kõik selles valguses. Hiljem mitte keegi seda ei kommenteerinud, sõdurid muidugi omavahel rääkisid. See kõik tundus nii absurdne, et keegi ei läinud selle peale leili. Ei tekkinud mingit segadust, meid lihtsalt saadeti kasarmutesse laiali. Minul tegi see hinge täis, et kõik sumbus nii vaikselt ära, kedagi nagu ei huvitanud, meil oleks nagu põhiline, kust viina saada … Seisime ju kõik 400 matsi selles valgusvihus, üleval roheline valgus nagu pilv. Külm oli, udu oli, see oli nagu teatriprožektor, ainult võimas, ei valgustanud mitte seda maa-ala, vaid meie rivistuse platsi. Sain aru, et see valgus oli pandud sinna selleks, et seda kampa vaadata. Eks meid eestlasi oli seal rohkem ja küsisime ka radaripoistelt, aga ei mäleta, et keegi oleks midagi tarka öelnud. See sumbus nii emotsioonideta ära.“