NÄDALA TAROSKOOP 24.-30.04 | Tee otsuseid ainult oma südame järgi

Nädala kaardiks on poodu. Praegu on kõige targem, mida teha saad, ennast koguda, võtta aega plaanide tegemiseks ja enda hetkeolukorra reaalseks hindamiseks. Aktiivne tegutsemine ei vii sind praegu väga edasi, kuna puutud kokku erinevate probleemide või takistustega. Seega, ära kiirusta ega muretse, võta elu rahulikult ja peagi märkad, et asjad laabuvad taas sujuvalt ja valutult.

Nädalat iseloomustab müntide kaks. Sinu elus on praegu olulisel kohal tasakaalu leidmine. Pead suutma hoida kindlad piirid oma töö ja eraelu vahel. Samuti on oluline, et sa viiksid oma mõtted ja teod omavahel harmooniasse. Sa pead tegema oma elus korrektuure, kui soovid muutusi paremuse poole. Kui tunned, et sul on millestki puudu, siis tee sellele oma elus ruumi, sest vastasel korral see ei saabugi.