23. aprill on jüripäev | Tõuse vara, ära külla mine ning nõiu endale tervist ja ilu

Karjalaskepäev ehk jüripäev, yripäev, jyripäe, juripäe, jyrg jms on alati mahlakuu 23. päeval. Rahvakalendris nimetatakse karjalaskepäevaks mahlakuu esimest päeva. Kuna aga kogu maal on karja esimese väljalaskmisega ja üldse karjandusega seostatud peamiselt 23. mahlakuud, siis nimetame seda kenas maakeeles karjalaskepäevaks.

Karjalaskepäev on püha, mis seostub lisaks karjale otseselt metsa, maa ja piksega.

METS Karjalaskepäeval on puud ja võrsed puutumatud nagu hiies. Kes neid raiub ehk vigastab, sel läheb edaspidi kehvasti. Kogemata vigastatud oksa on seepärast püütud punase lõngaga kokku siduda. Karjas on öeldud: Jüripäval ei tehtud ka kuskil pool tööd, tema oli püha metsajumalale.

Loomi karjatati muiste ikka metsas. Metsas olid aga karud ja hundid, kes hinnalisi loomi ohustasid. Enne karjalaskepäeva on metsaloomadel vabadus kariloomi murda. Isegi karjaaeda pole enne karjalaskepäeva hea teha, sest hiljem ei paku see metsloomade eest mingit kaitset. Karjalaskepäevast kasupäevani hoiab aga metsajumal murdjad loomad karjast eemal. Vähemalt senikaua, kui metsajumalaga ollakse heas läbisaamises.

MAA Kuni karjalaskepäevani pole maa veel hinganud. Selles on talvine viha, mürk, mis ohustab maale istujat, sellel magajat või paljajalu käijat. Kuigi ka esimene pikne lahutab maa viha, on karjalaskepäev siiski kindel tähtpäev, peale mida võib maale istuda.

Karjalaskepäeval maad ei harita, maa puhkab, maa hingab.

PIKNE Karjalaskepäeval peetakse püha ka pikse pärast. Seal kus on kolinat ja müra, hakkab pikne hiljem sisse lööma või rikub rahe saagi. Tarvastus on öeldud isegi, et juripääval ei tohe oherdega auku laske, sõs om vanamb vihane.