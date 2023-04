Alexis Varnum: aktsepteeri iseennast, ela tänulikult ja armastuses

Pikka aega olid „vaimne ja maine elu“ teadvuses paljude jaoks eraldatud ja isegi vastandlikud. Kuid praegu ei jäta Maa elektromagnetilise välja muutused meile valikut - kui me ei õpi oma südames looma harmooniat, kui me ei suuda aktsepteerida ümbritsevat elu ilma hukkamõistuta, kui me ei luba endal armastada iseennast ja meile lähedasi inimesi ning igat eluhetke, siis meie kehadele ja vaimule saab see kõik olema raske.

Seda saab selgitada biokeemilisest seisukohast: emotsioonid realiseeruvad kehas teatud hormoonide abil ning keemiliste reaktsioonide tulemus ja nende mõju organitele ja süsteemidele sõltuvad peenest elektromagnetilisest tasakaalust. Uued kiirgused teevad tavalise keha ja vaimse funktsioneerimise võimatuks viha, kurbuse, solvangute, pettumuste ja muude „mürgiste“ emotsioonide taustal. Seetõttu muutub oskus elada tänulikkuse ja armastusega meie ellujäämise tagatiseks, mitte ainult edu ja õnne saavutamiseks. Sellise tervikliku positiivse eluvaate aluseks on iseenda aktsepteerimine.

Mõtle, millises ajas sa elad ja täna ennast selle eest. Toimuvad kriitilised muutused maailma areenil, kus me hakkame tundma meie tegevuste kaalu ja liikuma olemasolu juurest vastutuse võtmise suunas, et mõista, kes me oleme teiste suhtes.

See on etapp, mis muudab seda, kuidas maailm suhtleb iseendaga ja teistega. Ole valmis ümbritsevate inimeste lahkumiseks sinu elust, sest inimesed, kes ei taha muutuda, lahkuvad teie elust ja hakkavad iseennast hävitama. Otsused, mis põhinevad tõelisel energial, muutuvad tugevamaks. See faas kestab kuni umbes 28. juulini, mille jooksul me hakkame töötama enda täieliku potentsiaali suunas.