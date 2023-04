Alkeemia lugemisnurk | Sageli ei näe me seda, mis tegelikult on – näeme oma sisemisi väljapoole projitseeritud mustreid

Vaatleme psühholoogilise Rorschachi testi näidet. Vahel kutsutakse seda ka tindiplekitestiks. Psühholoog näitab pilti, kus peal on tindilarakas ja küsib, mida näed. Vastad kohe, et näed armatsevat paari või vahest ema ja isa, kes kaklevad. Teisisõnu, Rorschachi testi tehes kerkib esile meelde talletatud mustreid ja need sunnivad sind nägema midagi, mida näidatud pildil tegelikult pole.

Tõde on see, et kogu maailm on üks hiiglaslik Rorschachi test. Maailm on sinu ees lahti rulluv aatomite voog. See pole isiklikum kui too tindilarakas. Aga ta torkab su samskara’sid, mis omakorda käivitab ladustatud mentaalseid ja emotsionaalseid reaktsioone.

Nüüd, selle asemel et kogeda seda, mis väljaspool sinust mööda ujub, koged sa meeldivat ja mittemeeldivat, uskumusi ja hukkamõistmisi, mis su sisse on salvestatud. Need muljed on nii tugevad, et leiad end arvamas, et need on ka praegu reaalsed, nagu tindipleki tõlgendamine. Isiklik meel on haaranud kontrolli kogu su elu üle. Sa pole enam vaba nautimaks tegelikult toimuvaid kogemusi – oled sunnitud tegelema hoopis sellega, mida su meel väidab toimuvat.

Vaatame veidi sügavamalt, kuidas samskara’d su elu mõjutavad. Oleme arutanud seda, kuidas väljast tulev stimuleerib su minevikust pärit mentaalseid blokeeringuid. Avaldasid minevikus vastupanu kogemustele, mis olid ebamugavad ning nad on ebamugavad ka siis, kui jälle esile kerkivad.

Kõige hullem, täpselt nagu Rorschachi testigi puhul, on see, et sa ei näe seda, mis tegelikult on – näed oma sisemisi väljapoole projitseeritud mustreid. Seetõttu tundubki elu nii hirmutav ja alati justkui su nõrgemaid kohti valusalt tabav.

Tõde on see, et elu ei ründa su nõrgemaid kohti, sa ise projitseerid oma nõrgad kohad elu külge. Ometi pole ju kõik meeles talletatu negatiivne. Seal on ka mõned positiivsed minevikupildid. Probleem on selles, et enam nad ei kordu ja see valmistab pettumust. Kui lähed tagasi samasse paika, kus nägid liblikat, ja teda seal enam ei ole, muutub kogemus negatiivseks.