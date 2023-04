Täieliku seksuaalse naudingu kogemiseks pead sa esmalt usaldama naudingut ennast, mis tähendab nii meheliku kui naiseliku seksuaalsuse aspekti omaksvõtmist

Naiste orgastiline potentsiaal on väga erinev: kõik naised on erinevad ning üks ja sama naine reageerib erinevatel ajahetkedel erinevalt. Pole olemas sellist üht ja ainust reaktsiooni, mida saaks nimetada „õigeks“. Naine võib olla multiorgastiline või mitteorgastiline; kui ta suudab lõdvestuda ja usaldada oma sügavat südametarkust, alistudes samal ajal särava ja loomuliku avatusega, haarab orgasm ta endasse pealaest varbaotsteni. Orgasm ei ole vajalik või alati mitte isegi soovitatav. Kuid on ka neid, kelle jaoks orgasmist suur probleem võib kujuneda.

Mõne naise keha ja emotsioonid on täiesti avatud ja täis armastust, kuid ta lihtsalt pole orgasmisaaja tüüpi. Ta naudib tohutult seksi ja tunneb suurt rahuldust ka ilma orgasmita.

Samas teine naine võib olla võimeline sügavateks orgasmideks ja tahta neid saada, kuid tema emotsionaalsed hirmud võivad seda takistada. Kuna ta loomulik energiavoog on blokeeritud, tunneb ta end pinges ja tühjana, justkui midagi oleks ta elust puudu.

On palju põhjusi, miks muidu orgasmivõimeline naine seda ei koge. Võib-olla on ta tööpäevast kurnatud. Võib-olla on ta haige, või tal on mingi infektsioon või vigastus, mis takistab tema energia täielikku ringlemist.

Väga sageli takistab orgasme emotsionaalne vastupanu alistumisele. Kui naine ei usalda oma partnerit, ei suuda ta end täielikult vabaks lasta. Mis teeb ühe mehe (või meheliku osapoole) seksuaalses mõttes usaldusväärseks? See on tema teadvuse ja tunnete tugevus ja avatus. See on tema võime olla olemasolevas hetkes kohal, teadlik, armastav, kirglik, tundlik, metsik, mänguline ja spontaanne ning oskus samal ajal seksuaalset ühendust enesekindlalt üha uuenemas ja sügavamaks muutumas hoida.