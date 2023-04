Töö vastupanuga on tervenemisel üks raskemaid elemente

3. Rakenda oma sisemist armastavat isa. Armastav isa on sinu sees olev maskuliinne energia, mis ütleb: „Ma tean, et sa ei taha seda teha, aga me teeme seda siiski.“ Tervislik sisemine isa on otsustav, selge mõtlemine, see on kindel ja armastav ega anna järele vastupanuhäälele, mis ütleb: „Mulle see ei meeldi.“ See on lapsevanem, kes ütleb lapsele: „Ma tean, et sa ei taha minna [klaveritundi, trenni, näiteringi], aga iga kord, kui lähed, oled sa rõõmus, et läksid, niisiis me läheme igal juhul.“ See ei tähenda, et keegi sunnib kedagi tegema midagi sellist, mis pole nende huvides, vaid kõrgema minaga seotud osa tõukab sind läbi vastupanu, olles eesmärgi teenistuses. See on sinu osa, mis teab, et inimeseks olemise juurde kuulub põhimõtteliselt laiskus ning vastupanu, mis ei taha mingeid muutusi, klammerdub kerge ja tuttava külge. Pea meeles: vastupanu armastab teleri ees istuda ja Netflixi vaadata, selle asemel et püsti tõusta ja teha väike jalutuskäik. Kui tahad ärevusest vabaneda, siis pead tegutsema oma laiskuse vastu, kuni uued, armastavad harjumused üle võtavad.