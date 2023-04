„Lõuna nõsõs!“ ehk sellest, miks on meile vaja põlisrahvaste uhkust

On omamoodi huvitav, et setosid peetakse omaette iseseisvaks rahvuseaks (sageli on kuulda midagi sarnast, et „mu vanaema polnud eestlane, vaid seto!“), aga võrokesed hajuvad pealtnäha justkui ülejäänud eestlaste sisse. Kui kunagi Kauksi Üllelt selle kohta küsisin, ütles ta, et võrokesed on tagasihoidlikud. Pealegi, „aigu om...“ aega on, nagu võrokesed rahulikult öelda armastavad.

Ülle on põline võrokene, pärandkultuuri kandja, ja aktiivne ühiskonnaliige. Nüüd on ta südamevalus Võrumaa saatuse pärast võtnud eestvedada esimese Võro Kongressi, mis toimub 22.aprillil ja mille üks olulisemaid eesmärke on võrokeste enesemääramine põlisrahvana.

Ning taas on aeg tulla kaugelt maalt tagasi koju ja märgata: ka meil on oma põlisrahvaste-tüüpi vanaemad täiesti olemas. Needsamad naised, kes lisaks pärimuse kandmisele hoiavad kannavad päriselt ka oma maad ja keelt. Üks neist on Kauksi Ülle.

Tegelikult on meiegi traditsioonis süvakihid olemas, lihtsalt meie enda pärimuse sügavamate kihtide edasiandmine on hakitud, katkendlik, ja palju sellest on ehk muuseumihõnguline. Selle eest suur tänu Anna Hintsile, et ta selle tolmukorra ja võõrastuse on maha pühkinud. Võromaa kultuur on moes ja kuulub maailma tippu!

„Savusanna sõsarad“ režissöör Anna Hintski on ütelnud, et tabas sügavama arusaamise sauna maagiast hoopis põlisameeriklaste higitelgis. Mitmed meist on alustanud tutvust põlisrahvaste traditsioonidega kaugete Tiibeti, India ja Põhja-Ameerika õpetajate kaudu, alles hiljem taibates, et koduse maavanaema käest kuuldud õpetused kuuluvad täpselt samasse võrgustikku. Ilmselt on vajadus maailma ja elu lahtimõtestamise ja toetava raamistiku osas paljudel, kuid meie Eesti traditsioon tundub ehk kohati liiga hajus, mis siin salata, ehk ka liiga vähe maagiline, maavillane.

Aga juba eelmisel aastal hakkas Kauksi Ülle oma unes ja uues luules kohtama fraasi, et Lõuna tõuseb, Võromaa tõuseb... Tõuseb rambivalgele, või tõuseb üles? Alul arvas ta, et tegemist on lihtsalt omamoodi teadaandmisega, et Võrumaa kultuuripärandit peab rohkem nähtavale tõstma, aga siis andsid lageraied, planeeritavad kaevandused ja polügoon sõnadele teise, hoopis suurema tähenduse.

Igal juhul on nüüd aeg oma rahulikust tagasihoidlikkusest välja astuda. Võrumaa on valmis selgelt ja kõlavalt ütlema: me oleme erilised, siin on midagi, mille säilitamisel on tähtsus mitte vaid Eesti või Euroopa, vaid kogu maailma kultuurilise eripärade ja pärandkultuuri kontekstis.

Võro Kongress kogunebki selleks, et nii võrokesed (põlised Võrumaa inimesed) kui võromaalased (need, kes tänaseks siia on kolinud ja Võrumaad kalliks ja oluliseks peavad) saaksid seista oma õiguste eest säilitada oma keel, kultuur, loodus. Põlisrahvale kohaselt on erinevad väärtuste kihid omavahel läbi põimunud, üht ei eksisteeri teiseta.

Mujale kolida ei saa

Vajadust end põlisrahvana määratleda on ehk raske lõpuni mõista põlisel linnainimesel. „Kolige siis mujale,“ niisugust soovitust on linnainimestelt Nursipalu-probleemi, kaevanduste avamise või lageraiete üle kaebamise lahendamiseks kuulda olnud. Samas õhkavad needsamad inimesed: „Kui tore on Võrumaa suitsusaun ja väikesed tiigid, mägine maastik järvekestega, suitsusauna suitsuliha kukeseenekastmega, sõir ja mustikamoos...“ Oluline on siinjuures märgata, et neid kultuurielemente ei saa võtta ja tõsta mõnda teise keskkonda. Võrumaa suitsusaunatraditsiooni ei saa viia ei Nõmmele ega Karlovasse, nagu ei saa eestlaste tantsu- ja laulupidu eksportida Pariisi või New Yorki. Põlisrahva traditsiooni eripära ongi see, et ta elab oma orgaanilist elu koos oma rahva, looduse ja maaga.