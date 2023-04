19. aprillil toimub päikesevarjutus Jäära sodiaagimärgis

Varjutuste koridoriks nimetatakse perioodi, mil ajavahemik kahe varjutuse vahel on umbes kaks nädalat. See on periood laadimiseks ja väärtuste ümberhindamiseks. Hea aeg eesmärkide ja kavatsuste määratlemiseks, võimalus jõuda uuele tasemele oma reaalsuse loomises ja juhtimises.

Varjutuste koridoris juhtub sageli sündmusi, mis kurvastavad inimest. Ta arvab, et kaotab midagi väärtuslikku, millest ta pole valmis loobuma. Või midagi antakse talle sel perioodil, mida ta pole valmis oma elus vastu võtma. Kuid see on vaid esmapilgul nii.

Tegelikult toimub varjutuste koridoris kõik just nii, nagu inimene vajab oma arengu ja parema elu jaoks. Vaja on vaid osata seda näha. Varjutuste koridori perioodil on asjakohane hoolitseda keha ja emotsionaalse seisundi eest. Ära ennast üle koorma. Jälgi oma mõtteid, käitu tagasihoidlikult ja ole tähelepanelik oma ümbruse suhtes. Ära astu vaidlustesse ega arutlustesse, ära võta vastu elumuutvaid otsuseid.

Tee kõigi eluvaldkondade ülevaatus ja vii neis sisse kord. Analüüsi, kas oled teinud kõik vajaliku, kas oled avanud kõik oma potentsiaalid, kas oled demonstreerinud kõiki oma võimalusi maailmale. Kui sa ei saa ise hakkama, palu kõrgemaid jõude, et kõik elusituatsioonid lahendataks sinu jaoks parimal võimalikul viisil. Sinu kõrgem arenenud osa saab sellega hõlpsalt hakkama.