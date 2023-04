Šamanistlike praktikate viljeleja Indra Reinpuu: šamanism on alati seotud esiteks tervendamise ja teiseks sügavamale minemisega inimese ainukordsel vaimsel teekonnal

Algselt sai see alguse sümboolse kaitseratta või „tervendusratta“ loomisest oma kodu ümber koos tseremoniaalse püha ruumi loomisega. Inimesi, kes osalesid minu šamanistlikes väljaõppeprogrammides leidsid, et see on võimas ja liigutav rituaal.

Julgustaksin kõiki alustama oma šamaanirännakut ja vaatama, kas see aitab asju pisut lihtsamaks muuta. Ma ei reklaami siin oma tööd ega püüa oma kursustele rohkem inimesi kaasata, vaid soovitan meil kõigil otsida võimalusi veeta rohkem aega looduses ja sellega teadlikult ühendust saada, justkui oleks see tõesti meie kodu.

Seenel ja marjul käimine on lõbus, kuid mõnikord minge metsa või rappa teistsuguse kavatsusega. Mine sinna vaikuses olema. Minge sinna avatud südamega. Kuulake, vaadake ja tunnetage aeglaste pehmete meeltega, mis on valmis nägema, kuulma ja tundma seda, mida te varem ei osanud. Mine sinna puhkama, mitte tegema. Mine sinna ravima, mitte võtma. Luba võimalus, et vastused, mida otsid, juba ootavad sind... ootavad, et annaksid neile vaikse ja rahuliku ruumi, kuhu nad võivad tulla. See on šamaanitee algus.