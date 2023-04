Seksuaalenergia ringhingamine aitab suurendada naudingut

Et sellest algelisest erutuse ja vabanemise ringist kaugemale areneda, on võimalik õppida sisemisi blokeeringuid lahustama, palju suuremat naudingut kogema ning suunama seksuaalenergiat nii, et orgasm täidab kogu keha ja pigem annab energiat kui kurnab sind. Esmalt pead õppima oma sisemist seksuaalenergiat vabalt ringlemas hoidma.

Kui loomuomane energiasüsteem on avatud, liigub energiavoog vooluahelas mööda selga üles ning mööda esikülge alla. Seksimise ajal liigub energia suguelunditest üles tagasi, mööda selgroogu üles, täidab pea, ning liigub seejärel keha esikülge pidi alla läbi keele, kõri, südame, päikesepõimiku ja kõhu, suguelundite piirkonda tagasi, lõpetades sellega vooluringi.

Teadlikku seksi praktiseerides on võimalik õppida nautima sügavamaid genitaalorgasme, seljaorgasme, ajuorgasme, südameorgasme ja kogu keha orgasme. Keha sisemist energiat saab kasvatada sellise intensiivsuseni, et sa oled valgusest sedavõrd küllastunud, et tavalise ejakulatiivse või kliitoriorgasmi nauding ei küüni sellele ligilähedalegi. Seksile on võimalik üleni alistuda, suurde armastusse kaduda, olla vahekorras tundide kaupa, nii et kahe inimese eraldatus sulandub üheks tohutus armastuse jõus, mis paneb liikuma kogu universumi. Seksist saab vahend, mille abil on võimalik keha ja meelt piiravatest harjumustest vabastada, oma süda kõige ehedamale ja säravamale tõele avada, mille najal suudad sa oma loomuomaseid oskusi kasutada kogu päeva jooksul nii tööl, suhetes kui meditatsioonis.

Vaatame seksuaalenergia liigutamise praktikaid keha sisemises vooluringis etappide kaupa.

Neid harjutusi võib alustada nii, et su partner sind rahuldab või sinuga vahekorras on, kuid sageli on harjutusi lihtsam õppida ennast ise rahuldades. Alles hiljem on soovitav neid teha vahekorra ajal.