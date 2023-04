Sageli tähelepanuta jääv probleem, mida kogevad üle poolte sünnitanud naistest

Paljude naiste jaoks peetakse erinevaid tervisega seotud ebamugavusi ja talitlushäireid „emaduse hinnaks“. Teiste jaoks viib vastuste otsimine nad internetti, kus püütakse end ise diagnoosida ja lahendus leida. Rasedusjärgselt võib tekkida nii ehk naa palju küsimusi, mis kuhjudes ja vastuseid saamata võivad omakorda kumuleeruda. Seepärast on oluline, et ka lihtsamate murede või küsimuste puhul oleks võimalik pöörduda spetsialist poole. Eestis on selleks suurepäraseks võimaluseks lisaks ämmaemandatele ka sünnitoetajad, doulad. Paljud neist on ka õppinud diastaasi sulgemise tehnikaid, mis koosnevad nii harjutustest, kinesioteipimisest kui teatud manuaalteraapia võtetest.

Diastasis recti on kõhu sirglihaste lahknevus. Määratlusi on erinevaid, kuid kõige lihtsam määratlus on see, kui kõhu sirglihaste vahe on rohkem kui 2 cm. Üks uuring näitas, et peaaegu 100 protsendil emadel oli 36 rasedusnädalal diastaas. Nii et see on midagi, mis on raseduse loomulik osa. Tõeliselt oluline on see, kas diastaas jääb peale sünnitust püsima, ning kuidas probleemi minimeerida ja see korda teha.