SpaceX lükkas ajaloo võimsaima raketi katsetamise edasi

Koos Starshipiga peaaegu 120 meetri kõrguse raketi alumine aste on ligikaudu kaks korda võimsam, kui 1960. aastatel astronautide Kuule toimetamiseks kasutatud rakett Saturn V. Samuti ületab see oma kandevõimelt kõiki tänapäevaseid kanderakette.

Eelnevate katsetuste käigus on teinud Starship väikseimaid hüppeid. Neist kõige kõrgem küündis 12,5 kilomeetrini. Enamikel juhtudel on aga laev maandudes plahvatanud. Esmaspäevase katsetuse näol on tegemist korraga, kui Starship stardib kanderaketi turjal.