Alkeemia lugemisnurk | Ülima armastaja seksuaalsed oskused

Raamatust „Teadliku seksi käsiraamat“ selgub, et tee valgustumise ja hea seksi juurde on paljuski üks ja sama. David Deida on aastakümneid käinud vaimse ja seksuaalse ärkamise teed ning käesolevas raamatus pakub ta välja konkreetsed meetodid, kuidas saavutada oma intiimelus füüsiline, emotsionaalne ja vaimne heaolu. Selgesõnalises ja otsekoheses „Teadliku seksi käsiraamatus“ õpetab ta, kuidas arendada seksuaalseid oskusi ja õppida saama erinevat tüüpi orgasme; kuidas oma tundeid mõista ja saavutada kehaline rahulolu ja oskus täielikult lõõgastuda ning palju-palju muud.