Kuidas süüa päriselt oma keha järgi? Mis on intuitiivne toitumine?

Mida rohkem sa hakkad tervislikumaid ning vähem töödeldud toiduaineid tarbima, seda paremasse tasakaalu viid ka oma keha ning su näljatunne ja isud ei kõigu enam nii hullusti. Intuitiivse toitumise terminiga tuldi välja juba 1995. aastal. Miks ei ole see viis seni olnud nii populaarne kui igasugused muud kiirdieedid ja kalorite lugemine? Kas see ei ole siis teaduslikult piisavalt tõestatud? On küll, aga seda lähenemist on raskem õpetada ja tulemuste mõõtmine ei ole nii mustvalge. Kergem on anda kliendile ette kalorite põhjal arvutatud toitumiskava ja lubada talle, et kui ta seda jälgib, siis saavutab nelja nädalaga teatud tulemuse. Jah, kui inimene oleks robot, kellele on sisse programmeeritud täpsus ja distsipliin, siis oleks see ju imelihtne, aga inimene ei ole robot. Meil on harjumused, emotsioonid, paremad ja halvemad päevad, soov elu ja toitu nautida ja palju muud. Kui teadlikku ja tervislikku toitumist oleks kerge omaks võtta, siis ei oleks nii suur osa rahvastikust kimpus kehakaaluga ning ülekaalulisuse tõttu levivad haigused nii suureks probleemiks.

Selleks aga, et sellesse kohta jõuda, on vaja aega, et oma harjumusi muuta ja uute paremate harjumustega kohaneda. Intuitiivne toitumine on vaba reeglitest ja piirangutest ning on iga inimese jaoks erinev. Intuitiivse toitumise eesmärk ei ole täiuslikkus ega järjekordne dieet, mida hambad ristis järgida. Pigem võib eesmärgiks nimetada individuaalsust, loomulikkust ja heaolu saavutamist toiduga nii vaimsel kui ka füüsilisel tasandil ehk sinu dieet ja suhtumine söömisesse on heas kohas – tasakaalus ja tervislik.

Ma tean, et intuitiivne toitumine võib olla keeruline asi, mida mõista ja proovida oma ellu tuua, sest minul oli ka tunne, et kuidas ma lasen endal lihtsalt VALIDA, mida ma söön. Ma kartsin, et siis hakkangi ainult rämpstoitu sööma, sest see on ainus toit, mille järele mul päriselt isu on. Aga see ei ole nii.

• Kui oled pikalt üritanud muuta oma toitumist peamiselt sellepärast, et muuta oma välimust või kaalu, siis tegelikult ei ole sa teinud oma toiduvalikuid lähtudes sellest, mida su keha päriselt vajab. Toiduga seotud mõtted on pigem mõjutatud taolistest ideedest: ma ei tohiks seda süüa; ma olin ju terve nädala nii tubli, nüüd küll ei tohiks libastuda; kas see teeb mind paksuks, kas ma võtan juurde, kui ma seda söön, miks ma jälle nii palju söön, kuigi kalorid on juba täis?

Fakt on see, et me ei saa oma halbu toitumisharjumusi lihtsalt uue kavaga parandada, vaid selleks peab tegema teadlikult tööd. Kui sa soovid õppida tervislikult toituma, pead sa olema teadlik endast, oma kehast, isudest, harjumustest jne. Tervislik toitumine ei ole ainult see füüsiline toit, mida sa sööd. Pigem on tervislik ja teadlik toitumine see, kuidas sa õpid oma keha kuulama, kuidas oled valmis oma harjumusi muutma ja kui väga sa soovid neid muutusi teha. See on seotud sinu mõttemaailmaga. Nagu ka need muutused, mis sa teed siis, kui tõesti õpid oma keha kuulama. Sel juhul on need muutused ka püsivad. Kui sa lihtsalt jälgid neli nädalat mingit kava, siis selle lõppedes kukud tõenäoliselt tagasi oma vanadesse harjumustesse.

Aga mis siis on intuitiivne toitumine?

Kui sul on kõht tühi – söö

Kui sa füüsiliselt tunned, et kõht on tühi või sa ei ole mitu tundi söönud, siis söö. Ära proovi liigselt jälgida mingeid kellaaegu ja rutiine, eriti kui sa alles alustad! Isegi siis, kui arvad, et su kalorid või toidukordade arv on selleks päevaks täis, aga sa tõesti tunned, et nälg näpistab, siis söö. Võta hetk ja mõtle, mille järele sul päriselt isu on. Proovi mitte süüa emotsioonist või igavusest, vaid vaata, kas suudad oma keha vajadusi tajuda.

Kui sul ei ole kõht tühi – ära söö

Tundub lihtne ja loogiline, eks? Aga ikkagi on ülesöömine väga laialt levinud. Proovi pärast söömist oma keha tajuda. Kas sul on kõht täis? Kas sul on hea olla? Millest sa puudust tunned? Kui tajud, et su kõht on füüsiliselt täis, aga midagi ikka nagu tahaks veel, siis joo esialgu vett või teed (see ei tähenda seda, et joo vett või teed selleks, et vähem süüa!). Sageli on su kehal lihtsalt janu, mitte nälg. Kui ikka veel on isu midagi näksida, siis tee lihtsalt tark valik – õun ja pähklid / porgand ja hummus / mõni tervislik batoon ...

Ole kohal, kui sa sööd

Tihtipeale söövad inimesed nii, et on oma mõtetega kuskil mujal, mitte söömise juures. Me usume, et kõik patustavad sellega, et vaatavad söögi kõrvale midagi telefonist, arvutist või telekast. See viibki selleni, et oled söömise ajal mõtetega eemal. See omakorda võib viia selleni, et sul on tegelikult füüsiliselt kõht täis, aga vaimselt (sest olid mõtetega kuskil videos kaasas) tekib tunne, et tahaks veel midagi süüa, sest sinu keha ei ole registreerinud korralikult täiskõhutunnet. Lisaks võta üks hetk ja ole lihtsalt tänulik. Täna oma keha ja toitu, mida sa sõid. Inimesed ei oska selliseid pause võtta ja olla tänulikud pisikeste asjade eest nagu toit, see tundub paljudele isegi imelik. Aga see ei pea olema mingi suur tänuavaldus või palve lugemine. Sa võid lihtsalt oma peas öelda vaikselt aitäh ja juba oledki teinud pausi ja rohkem hetkes olnud.

Võta päev korraga

Paljud toitumiskavad ja dieedid, mida müüakse, on loodud 4–6 nädala jaoks. See tekitab juba eos hirmu ja ebamugavustunde, et nüüd pean endaga kogu see aeg ülimalt karm olema. Aga toitumine ei saa olla nii raamistatud asi. Reaalsuses su vajadused kõiguvad ning need ei ole iga päev täpselt samasugused. Mõni päev lihtsalt tahadki rohkem süüa ja see on normaalne. See on ka normaalne, et tähtpäevadel, reisidel, puhkustel või lihtsalt mõnel äreval päeval sööd rohkem. Sa ju magada soovid ka mõni öö vähem, mõni öö rohkem? Elu muutub ja on ettearvamatu. Võttes aga päev korraga, õpid sa kuulama oma keha vajadusi, ei tekita endale ebavajalikku stressi, süümepiinu ega mõttetuid reegleid.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Simone Viidase ja Ingel Prii raamatust „Armastus enda, oma keha ja toidu vastu“.