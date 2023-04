Ananassi ja kurkumi supertoonik energiseerib keha ja leevendab süsteemset põletikku

Kurkum ehk kollajuur sisaldab rohkem kui 200 erinevat bioaktiivset ühendit, millest tuntuim on kahtlemata kurkumiin, millel on tõestatult nii vähi, põletiku, valu kui depressiooni vastane toime. Samas on just kurkumijuures sisalduv turmeroon see aine, mis stimuleerib neuronaalsete tüvirakkude proliferatsiooni ja toetab seeläbi ajufunktsioonide paranemist. Tegelikult võibki öelda, et kurkumit alles avastatakse teaduse poolt ning sugugi mitte kõik selles tervendavas juures sisalduvad ained ei ole veel ärateenitud imetlust pälvinud. Kõikide heade ainete kättesaamiseks soovitame kurkumit kasutada just tervitoiduna ja mitte mõne üksiku aktiivaine isolaadina. Kurkumi tervendavate omaduste kohta võib rohkem lugeda siit. Kurkumi omastatavuse parandamiseks võite mahlale lisada ka pisut musta pipart.