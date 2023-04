See on põhjus, miks inimesed ei suuda oma elus muutusi ellu viia

Kui näidata inimesele tema standardite ja käitumise vahelist lõhet, võib sellest taipamisest kujuneda äärmiselt efektiivne mõjutusvahend, mis paneb inimese muutuma. See pole teistelt tulev sundus, vaid inimese sisemine sundus. Üks suurimaid inimese vajadusi on säilitada oma identiteedi terviklikkust.

Põhjus, miks nii paljud meist näivad nii vastuoluliselt käituvat, on lihtsalt ebajärjekindlus. Kui tahad kedagi aidata, siis pole vaja näidata, nagu peaksid teda halvaks või tahtejõuetuks, vaid esitada küsimusi, mis panevad teda ennast oma olukorda mõistma. See on palju võimsam vahend kui kellegi ründamine. Kui püüad midagi peale suruda, siis inimene töötab sellele vastu, ent enda sisemisele survele on võimatu vastu seista.

Seesugust survet saab igaüks ka ise endale avaldada. Enesega rahulolu toob kaasa stagnatsiooni; kui su praegune käitumine ei tekita sinus äärmist rahulolematust, siis pole sa motiveeritud tegema vajalikke muutusi. Vaadakem näkku tõsiasjale, et inimloom reageerib survele.

Niisiis, miks inimesed ei muutu, kui nad tajuvad ja saavad aru, et peaksid muutuma? Nad seostavad rohkem valu muutuste tegemisega kui tegemata jätmisega. Kellegi muutmiseks, kaasa arvatud enda muutmiseks, peame lihtsalt tekitama vastupidise tunde, nii et muutuse tegematajätmine on nii valus (et ületab meie taluvusläve) ning mõte muutumisest on atraktiivne ja meeldiv!

Et endas tõelist motivatsiooni tekitada, esita endale küsimusi, mis tekitavad valusaid aistinguid: „Mis see mulle maksma läheb, kui ma ei muutu?“ Enamikul meist on liiga palju tegemist, et hinnata, mida head muutus kaasa toob. Aga milline on mittemuutumise hind? „Millest ma oma elus ilma jään, kui ei tee seda muutust? Mida see juba praegu mulle maksma läheb vaimselt, emotsionaalselt, füüsiliselt, rahaliselt, hingeliselt?“ Teadvusta seda valu, mida mittemuutumine põhjustab, nii ehedalt, nii intensiivselt nüüd ja praegu, et sa ei saa enam tegutsemist edasi lükata.