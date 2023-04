Ärevus ja paanikahood? Ärge heitke meelt, vaid proovige uut lähenemisviisi!

Ajakirjas Acta Medica Okayama ilmunud uuringus selgus, et paanika ja hüperventilatsiooni hoogude all kannatajate kehas oli liigmadal nii raua ja vitamiin B6 tase. Nii B6 vitamiin kui raud on olulised aminohappe trüptofaani muutmisel serotoniiniks – närvivahendusaineks, mis peale une, isu, seedimise ja südametegevuse reguleerib ka meeleolu ja mentaalset stabiilsust.

„Uuringu tulemused näitavad, et raua ja B6 madalad seerumi kontsentratsioonid on seotud paanikahoogude ja hüperventilatsiooniga“, kirjutasid teatustöö autorid oma järeldustes.

Kuigi antud uuring ei toonud välja seoseid teiste B-vitamiinide (nt B2, B3 ja B12) puudusega, on päevselge, et kõik B-vitamiinid mängivad üliolulist rolli aju ja keha funktsioonides. Nii näiteks on B3 ehk niatsiini defitsiidiga seotud depressiooni- ja raskemeelsushood, B12 puudus tekitab aga mäluprobleeme ja mentaalset hägusust.

Siinkohal on oluline meeles pidada, et ebakvaliteetne toit ja nn. tühjad süsivesikud nagu suhkur, valge jahu ja alkohol röövivad kehast B-vitamiine, mis eemaldatakse organismist süsivesikute ainevahetuse käigus. Samuti vähendavad B-vitamiini varusid krooniline stress ja sellega kaasnev neerupealsete kurnatus ning teatud haiguslikud konditsioonid ( nt. diabeet). Ka paljud agorafoobia (lagedate väljade-rahvarohkete kohtade hirmu) all kannatajad on B vitamiinide vähesuses. B-vitamiinide defitsiidi sümptomiteks ongi ärevus, rahutus, väsimus, ärrituvus ja emotsionaalne ebastabiilsus.

Head loodusliku B-vitamiini allikad on leht-, aed-, kaun- ja juurviljad, täisteraviljad ja pähklid-seemned. Kuna liha sööb eestlane niigi palju, siis tasub meelde tuletada, et suurepärased taimse raua allikad on peet, nõges, tumerohelised lehtviljad, ürdid, kaunviljad, granaatõun ja metsmaasikad. Rikkalikult B6 sisaldavad nt. kikerherned, sarapuu ja pistaatsia pähklid, loomamaks, päevalille- ja seesamiseemned ning maitsetaimed.