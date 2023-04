Soovid, et su partner oleks õnnelik? Veeda temaga kvaliteetaega

Kvaliteettegevustega kaasnevad sellised ilusad asjad nagu mälestused, mida veel kaua meenutada. Teist saab üks neist paaridest, kes võib meenutada ühist hommikust jalutuskäiku mererannal, kevadet, mil te oma lilleaia rajasite, kuidas te jänest taga ajades kõrvetada saite, esimest ühist meistrivõistluste külastust, suusapuhkust, mille rikkus ära jalaluumurd, ning seda imelist ja värskendavat tunnet, mis sind valdab, kui te pärast pikka matka koos kose all seisate. Need on armastuse mälestused, eriti tähtsad nende jaoks, kelle armastuse keel on kvaliteetaeg.

Kuidas selliste tegevuste jaoks aega leida, eriti kui te mõlemad tööl käite? Aega tuleb võtta, täpselt nagu lõuna- või õhtusöögi jaoks. Miks? Sest see on sinu abielu jaoks sama oluline nagu söök sinu tervisele. On see keeruline? Kas see eeldab planeerimist? Jah. Kas see tähendab, et sa pead loobuma mõnest oma tegevusest? Võimalik. Kas see tähendab, et sa teed ka asju, mis sind nii väga ei huvita? Kindlasti. On see seda väärt? Kahtlemata. Mida sina sellest saad? Naudingu elust naisega, kes tunneb end armastatuna, ja teadmise, et oled õppinud rääkima tema armastuse keeles.