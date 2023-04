Mai-Agate Väljataga: ma ei nimeta kehast lahkumist suremiseks, mulle meeldib öelda „koju tagasiminek“

Mina ei nimetaks kehast lahkumist suremiseks. Mulle meeldib öelda „koju tagasiminek“, sest tegelik kodu, minu hinge kodu on teisel pool, mitte siin. Siin on mul füüsilise maailma kodu, kus ma elan ja oma õppetunde läbi teen. Tegelik kodu on seal, kust ma pärit olen. Kui olen füüsilises kehas oma rollid ära mänginud, on töö tehtud ja tekib loomulik soov lahkuda. Aga mida hakkavad lähisugulased surijaga tegema? „Oi, sa ei tohi ära surra, mis mina siis teen ja kuidas hakkama saan, kui sina ära sured?!“ Mul on nii palju neid kogemusi, kus lähedased, olgu siis abikaasa või lapsed või nooremate lahkunute puhul vanemad, räägivad, et sa ei tohi ära surra – mida mina ilma sinuta teen? See on surija suhtes ülekohtune käitumine. Meie, kes me siia temast maha jääme, peaksime ja saame tema äraminekut kergemaks teha, aga kui istume ta voodiäärel ja halame, siis paneme hoopis taaga ta õlgadele. Ja hilisem ülemäära leinamine segab ka teisel pool olijat. Lapsed, kes on siit läinud, on tulnud tagasi oma vanematele ütlema, et lõpetagu halamine, sest see segab jubedal kombel.

Kui surija tunneb, et on aeg lahkuda, kuna tal on see programm, mida ta tuli läbima, tehtud, siis tal on täielik õigus minna tagasi hingekoju, et valmistada ennast uuesti ette ja tulla uude ellu. Ja isegi kui lahkuja on noor inimene ja lähedastel on väga raske, peavad nad aru saama, et selle noore inimese programm oligi noorelt ära minna, et õpetada mahajääjaid: ära karda surma; õpi lahti laskma nendest tegelastest, keda sa armastad, sest sa näed neid jälle, kuna sa oled igavene; saa aru, et ma ei lähe sinu jaoks kaduma, kui ma kehast välja lähen. Niisugune on selle noore surija ülesanne.