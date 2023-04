Manifesteerimises peitub suur vägi, mis aitab kaasa isiklikule kasvule

„Teise sammuna on oluline järgida oma head tunnet, tehes seda nii tihti kui võimalik. Point seisneb selles, et meie unistustel, nii nagu ka kõigel muul, on sagedus, vibratsioon. Kui tahame unistuse realiseerumist, tuleb meil tõusta oma unistuse sagedusele. Seda saab teha vaid läbi hea tunde, sest hästi tundmine tõstab sagedust,“ ütleb Dalí Karat, kellel ilmub varsti ka manifesteerimise raamat. Positiivset mõtteviisi tuleb arendada, asendada negatiivsed mõtted teadlikult positiivsete kinnitustega. Manifesteerimine nõuab usku ja läbi enesesisenduste loome alateadvusesse usku oma unistuse võimalikkusest.

Dalí rõhutab, et manifesteerimisel on kolm olulist etappi - soovi sõnastamine, hea tunde järgimine ning soovitu vastuvõtmine. „Manifesteerimise alustamiseks on oluline arendada selgust oma soovide ja kavatsuste osas. Selge visioon võimaldab oma energiat tõhusamalt suunata, suurendades soovitud tulemuse saavutamise tõenäosust,“ õpetab manifesteerimise koolitaja. Oma eesmärkide ja püüdluste üle järelemõtlemiseks tuleb pühendada aega. Nende üleskirjutamine suurendab kavatsustele pandud energiat veelgi.

„Manifesteerimine on protsess, mille käigus tuuakse oma soovid, kavatsused ja eesmärgid reaalsusesse, keskendudes oma mõtetele, emotsioonidele ja uskumustele,“ kirjeldab teadlikku unistamist manifesteerimise mentor ja koolitaja Dalí Karat. Põhinedes eelkõige külgetõmbeseaduse põhimõttel, aga ka teistel füüsikalistel seaduspärasustel, on idee selles, et meie mõtted ja emotsioonid kiirgavad teatud energiat, mis tõmbab enda poole sarnast energiat olukordade, kogemuste ja võimaluste kujul. Ühendades mõtted ja emotsioonid oma soovidega, saame teadlikult luua endale soovitud elu.

„Tänulikkuse harjutuste regulaarne praktiseerimine on veel üks võimas viis positiivse väljavaate säilitamiseks, kuna see soodustab teie elus juba olemasoleva külluse tunnustamist,“ toob Dalí Karat näite. Naine praktiseerib tänulikkust igapäevaselt, pannes kas kirja või mõeldes asjadele, mille üle ta täna tänulik on. Ka oma Instagrami kontol jagab ta sageli viit asja, mille eest täna tänulik on, inspireerides sellega ka teisi tänulikkusele mõtlema.

Kolmas samm on kõige raskem

Kolmas samm manifesteerimise juures on oma loomingu vastuvõtmine. „Väga tihti näen, kuidas inimesed unistavad suurest hulgast rahast, aga tegelikult pole valmis seda vastu võtma. Neil on negatiivsed uskumused nii raha kui rikaste osas ning isegi, kui nad peaksid näiteks lotoga võitma, siis alateadlikult saavad nad võidetud rahast kiirelt lahti,“ räägib Dalí Karat viimasest ja vaat et kõige olulisemast manifesteerimisega seotud sammust. Ta ütleb, et inimene võib väga täpselt teada, mida tahab ja olla pidevalt hea tunde kaudu joondunud, aga kui ta ei suuda emotsionaalselt soovitut vastu võtta, siis kaotavad esimesed kaks etappi väärtuse.

„Vastuvõtmisega töös tuleb sageli üles alateadlikke ja varjatud piiravaid uskumusi, vandeid, lubadusi ja väärtusi, mis vajavad teraapiat või erinevaid enesearengu tööriistu - näiteks vabastavat hingamist, individuaalteraapiat, konstellatsiooni, traumavabastust jne,“ ütleb Karat.

Kõik oleme kunagi midagi manifesteerinud

Manifesteerida on võimalik kõike - alates autodest, armastusest, majast ja rahast kuni tervise, võimaluste, reiside ja lemmikloomani välja. „Me kõik oleme endale midagi ära loonud, aga oleme seda enamjaolt kogemata teinud. Kes õpib selgeks manifesteerimise tehnika - ja kõik on võimelised selle selgeks õppima! -, see muutub teadlikuks loojaks, kes ei pea enam lootma juhusele või õnnele oma unistuste täitumisel!“ lubab manifesteerimise koolitaja Dalí Karat.

Tegeledes manifesteerimise ehk teadliku loomisega saame avastada enda potentsiaali, vabastada alateadlikke piiravaid uskumusi ning teha tööd unistustega!