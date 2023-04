Kas sina pöörad oma vajadustele igapäevaselt tähelepanu?

Alexanderi tehnika õpetajana töötades toetasin ma kliente kehasõbralikumal viisil elamisel. Palusin neil tihtipeale võtta 20 minutit oma päevast, et heita pikali, lasta teadlikult kehal vabaneda pingest ning koguda end. Paljudel klientidel tekkis süütunne, kui võtsid enda jaoks selle aja. Samas aga pidid kõik ilma nendeta palju pikemat aega hakkama saama, kui nad kehva enese eest hoolitsemise tõttu haigeks jäid ja arsti või kiropraktiku juurde minema pidid. Erinevus seisnes selles, et haigestumine oli miski, mis nendega „juhtus“, selle asemel et teha teadlik valik ja võtta vastutus enda eest hoolitsemise eest. Pead maksma kõrget hinda, kui ei kanna hoolt oma füüsiliste vajaduste eest, mille hulka kuuluvad dieet, puhkus, trenn. Eelkõige kannatab sinu heaolu, toimetulek ja eeskuju, mida lastele annad.

Alisoni juhtum

Alison oli piirkondlik juht, kes haldas heategevuskaupluste rühma. Ta kihutas poodide vahet, võttes minimaalseid lõunapause, ning töötas täistuuridel kõikides poodides, leides alati aina rohkem tööd, olenemata sellest, kas see oli vajalik või mitte. Seejärel läks ta koju hoolitsema oma kahe lapse eest. Ta oli pidevalt stressis, pinges kael ja selg valutasid. Oma olukorrast rääkides taipas ta, et lisaks suurele stressile oli ta ka tööl vähem efektiivne. Ta nõustus tegema regulaarselt lõunapause poest eemal ning pideva tormamise asemel rahulikult jalutama. Samuti oli ta nõus võtma poodide vahel väikse pausi, et saaks rahus üle vaadata, mida ta teinud oli, ning valmistada ette järgmised sammud. Juba nädala pärast oli ta palju lõõgastunum ja taipas, et tegi ikka kõik ära, mis vajas tegemist. Kahe nädala pärast oli ta juba nii puhanud ja töö tundus nii lihtne, et ta kihistas aeg-ajalt omaette naerda uskumatusest, et võib ennast nii hästi tunda ja ikka palka saada. Jutuajamise käigus taipas ta, et oli omaks võtnud levinud uskumuse, et kui sa pole stressis ega kannata pidevalt, siis sa ei tee ka korralikult tööd.