Kuidas õhtul uinuda, kui kõik päevased mõtted keerlevad peas?

Lõpetuseks veel üks harjutus, mis aitab enne uinumist lõdvestuda. Seda võib teha nii pikali olles kui istudes. Pane silmad kinni ja käed kõhu peale. Märka, kuidas sisse hingates käed tõusevad pisut ja välja hingates langevad. Jälgi, et hingad lõpuni, pikalt ja mõnusalt, nii et hingeõhk jõuab ka kõhuni välja. Proovi hingata natuke sügavamalt kui tavaliselt ning tõmmata rahulikult hinge sisse, nii et kõht oleks nagu pall. Ja siis hinga rahulikult välja. Nüüd siruta käed üle pea ja venita ennast nii pikaks, kui suudad. Hoia korraks seda pinget ja tunneta, kuidas lihased on pinges. Lõdvesta käed ning too tagasi külgedele. Tunneta, kuidas lõdvestununa on teistmoodi tunne kätes. Nüüd tõmba varbad krussi, hästi kõvasti, nii kõvasti, kui saad. Hoia korraks seda pinget ning siis lõdvesta. Korraks tunneta, mis tunne varvastel on. Nüüd proovi jalad üles tõsta niimoodi, et need lähevad natuke pingesse. Hoia, lõdvesta ja lase alla tagasi. Nüüd tõsta käed natuke üles ja suru nii kõvasti rusikasse, kui saad, hästi-hästi kõvasti. Hoia seda pinget, lõdvesta ning lase tagasi maha. Nüüd tõsta õlad nii kõrgele, nagu tahaks kõrvu puudutada, hoia korraks ja lõdvesta. Märka, mis tunne õlgades tekib. Nüüd tõmba korraks nägu krimpsu, nagu oleksid just midagi väga haput söönud. Hoia ja lõdvesta. Vaata sisemise pilguga oma keha läbi ja märka, kus on veel mingi pingetunne. Ja kui kuskil on pinget, siis tõmba see koht pingesse. Hoia natuke ja seejärel lõdvesta. Seejärel hinga rahulikult ja võid väikse mõnusa uinaku teha.