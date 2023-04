NÄDALA TAROSKOOP 10.- 16.04 | On aeg teha oma unistused teoks!

Nädala energiad võtab kokku müntide kaks. Sinu elus on praegu olulisel kohal tasakaalu leidmine. Pead suutma hoida kindlad piirid oma töö ja eraelu vahel. Samuti on oluline, et sa viiksid oma mõtted ja teod omavahel harmooniasse. Sa pead tegema oma elus korrektuure, kui soovid muutusi paremuse poole. Kui tunned, et sul on millestki puudu, siis tee sellele oma elus ruumi, sest vastasel korral see ei saabugi.