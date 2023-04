ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge teraapialabor|Astroloog Tiina Varatalu vol #2 – alanud on iseendale toetumise ajastu ühenduses Looja teadvusega

Seekordses Alkeemia podcastis kuuleme, kuidas leida oma toetuspunkti kriisiderohkel ajal ja mida koroona-kogemus meile ülemaailmse surmahirmu testina õpetas. Kuidas mõista, et noorte vaimse tervise probleemid on omandanud just praegusel teadvuse avardumise ajastul epideemia mõõtme? Miks defineerib Tiina Ukraina sõda kollektiivse endast välja minekuna ja kas elu Marsil on võimalik?