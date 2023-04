Alkeemia lugemisnurk | Hea tervise loomine on sinu enda kätes!

Olenemata sellest, kas ise seda mõistad või mitte, oled enamiku ajast mõtlemisega ametis. Sinu ellu ilmub see, millele kõige rohkem mõtled või millele kõige rohkem keskendud. Mida külvad, seda lõikad! Sinu mõtted on kui seemned ning saak sõltub sellest, milliseid seemneid sa külvad.

Kui kurdad kehva tervise üle, toob külgetõmbeseadus sulle veelgi rohkem olukordi, kus saad oma tervise üle kurta. Kui kuulad, kuidas keegi teine kaebab mõne haiguse üle ja sellele keskendud, talle kaasa tunned ja temaga nõustud, siis tõmbad sellega ka endale haiguse ligi.

Mõtted, millele keskendud, materialiseeruvad ka sinu elus. Seadus lihtsalt peegeldab ja annab sulle tagasi täpselt seda, millele oma mõtteis keskendud. „Laitmatule tervisele keskendumine“ on miski, mida meil kõigil on võimalik sisimas teha, ükskõik mis meiega väliselt toimub.

Nende võimsate teadmise abil saad täielikult muuta kõiki oma tervisega seotud asjaolusid, kui vaid oma mõtteviisi muudad.

Sinu tervis on sinu kätes. Ükskõik kus oled praegu ja mis on sinu elus juhtunud, võid teadlikult hakata valima oma mõtteid ja nii muuta oma elu. Pole olemas sellist asja nagu lootusetu olukord, nii nagu ei ole olemas sellist asja nagu ravimatu haigus. Mingil hetkel on iga niinimetatud ravimatu haigus terveks ravitud. Minu mõttes ja minu loodavas maailmas ei ole olemas midagi „ravimatut“. Selles maailmas on sinu jaoks ruumi küllaga, nii et tule liitu minu ja kõigi teistega, kes juba siin on. See on maailm, kus „imed“ on lausa igapäevased sündmused. Siin maailmas on ülevoolavalt palju head tervist ja heaolu ning kõik head asjad on olemas praegu sinu sees. Kõlab taevalikult, kas pole? See ongi taevas.

On öeldud, et „meis peituvad loodusjõud on tõelised haiguste ravitsejad“. Kui meis poleks tervendavat väge, siis ei saakski midagi tervendada.