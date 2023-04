Täna on rahvakalendri järgi vaikne laupäev ehk hingamispäev enne suurt püha

Vaikne laupäev on vaikne ootuse päev. Öeldakse, et sel päeval ei kasva isegi rohi. Rahvakalendri järgi tehti just vaiksel laupäeval suurem osa pühade ettevalmistustest. Valmis tuleks keeta munad ja valmistada muud piduroad - munavõi, munapuder ning praad. Ka pühadeõlu tuleks osta valmis laupäeval.