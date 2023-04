Loomus kutsub pidama pühi linnusõbralikult ning tähistama munadepühi munavabalt!

Loomuse juhatuse liikme Anu Tensingu sõnul soovitakse tõsta teadlikkust sellest, et munade söömine ei ole pelgalt lõbus ja kahjutu tegevus, vaid selle taga on julm munade tööstus. „Oleme munavabade munadepühade kampaaniat teinud juba mitu aastat ning on hea meel tõdeda, et võimalused munadepühi munavabalt tähistada on muutunud järjest lihtsamaks ja mõnusamaks. Retseptivõlurid loovad järjest juurde pühadetoitude vegan versioone, toidukohtadest ning kaubandusest leiab igaüks kindlasti midagi endale pühadelauale,“ lausus Tensing.