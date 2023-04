Meie kosmilise koduukse ees asub hiigelsuuri nähtamatuid galaktikaid

Rahvusvahelise teadlasrühma äsja avaldatud uuringust selgub, et kosmilises mõõtkavas võib siinsamas Linnutee galaktika läheduses leiduda õige mitu päris suurt galaktikat, mis on seni veel avastamata.

„Meie kohalik galaktikagrupp koosneb kahest suurest galaktikast, Andromeeda ja Linnutee galaktikast, aga sinna kuulub veel umbes 60 väiksemat galaktikat,“ selgitas Tempel. „Kui palju neid väikesi galaktikaid tegelikult on, on alles lahtine, ja väga paljud neist on veel leidmata.“