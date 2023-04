Allasurutud emotsioonid ja solvumine toovad kaasa tervisehädad

Solvumistunne ei jää püsima, kui me ei samasta ennast selle käitumisviisiga, mis olukorra põhjustas, ega ka tundega, mis meis tekkis ning mõistame, et tegelikult ei solvanud teised meid kui isiksust, vaid neid pahandas meie seekordne käitumine. Alguse saab selline samastamine tavaliselt lapsepõlve kogemustest. Väikese pahanduse pärast öeldi, et sa oled paha laps, ei vaadeldud eraldi last kui tervikut ja tema tegu. Niimoodi harjumegi sellega, et kui keegi ütleb või mõtleb teisiti, kui me eeldame, kui keegi pahandab meiega, siis solvume, kasutades seda kaitsemehhanismina.Sul on õigus olla sina ise. Kui sul on madal kriitikataluvus ja enesehinnang, tuleb sellele tähelepanu pöörata. Tuleb läbi arutleda elu jooksul kogunenud tagasilöögid, isikliku elu probleemid, ja jätta need kogemused ajateljel sellesse aega, kus need aset leidsid. Kas on vaja kõike kaasas tassida või kui kaua sa veel jaksad? Tuleks vaadelda, mis on minu sisse kogunenud varasemast ajast ning mis on minu ümber nüüd ja praegu.