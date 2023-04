NÄDALA TAROSKOOP 3.- 9.04 | On oluliste otsuste langetamise aeg

Nädala energiaid esindavad täht ja mõõkade kaks. Oluline on meeles pidada, et elus on alati duaalsus. Kunagi ei ole nii, et kõik on ainult hea või ainult halb. On sinu otsustada, kummale poolele sa oma elus ülekaalu annad, kuhu oma tähelepanu suunad ja mida väärtustad. Sel nädalal võivad esile kerkida mõned üsna teravad sõlmpunktid, milles osas pead otsuse langetama või seisukoha võtma. Isegi kui sul on raske, siis katsu üles leida oma sisemine tugevus ja eneseusk. Kui sa leiad endas rahu, siis suudad kõigega toime tulla.

Tööalaselt on võimalik saavutada edu ja pälvida tunnustust, kuid sind võivad ka mõned häirivad asjaolud segada ja stressi tekitada. Võid sattuda teravasse sõnavahetusse kolleegiga või saad mõne ülesande, mis sulle just meeltmööda ei ole. Ära lase sel end liigselt häirida, sest tegu ei ole millegi liiga olulisega või sellisega, mis sinu tööasju pikemas plaanis kahjustaks. Keskendu oma eesmärkidele ja ära lase end intriigidesse kaasa tõmmata.

Armastuse ja suhete osas võid nüüd sattuda olukorda, kus tunned, et vajad omaette olemise aega või lihtsalt veidi oma ruumi, et tunnete üle pisut järele mõelda. Vahel, olles mingis situatsioonis väga sees ei osata asju täiesti õigesti hinnata. Siis ongi hea võtta pisut aeg maha, lubada endal astuda mõned sammud tahapoole, et näha suurt pilti. Nii mõistad sa, mida sa tegelikult tahad.

Tervise osas tuleb sul tegeleda sel nädalal nende emotsioonidega, mida oled endas eitanud või alla surunud. Blokeeritud emotsioonid ja ärevuse allasurumine võivad viia pikemas plaanis füüsiliste haigusteni. Seega, ära eita oma tundeid. Ole enda vastu aus ja kui sinus on ka negatiivseid tundeid, siis luba neil tulla pinnale. Ainult nii, kõike aktsepteerides, saad sa elada täielikult.

NÄDALA TAROSKOOP 3.- 9.04

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)