Hirmudest aitab vabaneda neile otsa vaatamine

Eitamine ja teesklemine, et kõik on parimas korras, kui see nii ei ole, vaid suurendab moondunud hirmude ja asjatute emotsioonide koormat, mida niigi endaga kaasas tassime.

Olukorra käsitlemisest emotsioonide raiskamisena on abi. Selle alla võib liigitada kõik sellised emotsioonid ja neist tulenevad käitumisviisid, mis on liigsed või hävitavad, mis pole kasulikud ja mida enam vaja ei lähe – ja ikkagi sa hoiad neist kinni. Need on rämpsemotsioonid, vanaraud, prügi.

Ebavajalik draama võrdub raisatud emotsioonidega. Vingumine, tagarääkimine, muretsemine, süüdistamine, põlgamine ja vihkamine kuuluvad kõik raisatud emotsioonide sekka. Nagu ka kõik „peaks“ või „ei saa“ väited – näiteks „Ma peaks teisiti tundma“ või „Ma ei saa seda kontrollida“ või „Ma ei suuda seda ära teha“. Kõik see on raiskamine ning lõigu alguses loetletu annab halvale enesetundele leevendust vaid põgusaks hetkeks.

Ka oma hirmude ignoreerimine või allasurumine viib emotsionaalse energia raiskamiseni. See leiab aset siis, kui oled valmis tegema ükskõik mida peale praeguses hetkes elamise, et sa ei peaks tundma neid keerulisi tundeid. Nii võid avastada, et sul on kahjulikud neurootilised kalduvused, nagu muretsemine tegemist vajavate asjade üle, liigne keskendumine detailidele või kartus, et sa ei tule toime. Võid avastada, et tuimestad end alkoholi või ülesöömisega, viid mõtteid mujale poodlemisega, või otsid pidevat stimulatsiooni arvutimängudest.