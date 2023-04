Missivalimistest võrdõiguslikkuseni. Menuki kirjutanud terapeut Katrin Saali Saul räägib naiste ühiskondliku rolli totaalsest muutumisest

Katrin Saali Sauli sõnul on see lihtne ja intuitiivne teooria, mis on aidanud paljudel naistel end paremini mõista. „Samas on naiseks olemine aastatega ju töö- ja pereelu vaates nii palju muutunud,“ tõdes terapeut ning lisas, et ka naiste endi suhtumine enda rolli on teinud täieliku kannapöörde. „Võtame näiteks missivalimised. 80ndatel vaatasime ju kõik suure imetlusega Soome televisioonist missivalimisi, kus hinnati ainult naiste välimust. Ja kuhu me tänaseks oleme jõudnud? Seda peetakse lausa alandavaks, kui naisi nende mõõtude järgi hinnatakse – ikkagi mõistust ja tegusid väärtustatakse. Oleme missivõistluste ajastust jõudnud võrdõiguslikkuse ajastusse.“

See kajastub Sauli hinnangul ka naise arhetüüpides. „Ka meeste ootused on ajas muutunud – perenaise rolli puhul on tänapäeval nii, et söögitegemine ja koristamine ei ole enam naise puhul nii olulised – eriti nooremate meeste puhul, kuid armastaja roll ehk naine, kes tahab suudelda, kallistada ja käest kinni hoida, on meestele väga ahvatlev. Seda eeskätt seetõttu, et mees näeb naise silmis seda sama imetlevat pilku, mida ta sai lapsepõlves oma emalt, see on meestele sisse kodeeritud.“