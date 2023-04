1. aprill on naljapäev! 20 rõõmsat ja humoorikat tsitaati tuntud inimestelt

1. „Naeratused on tegelikult pisiasjad, aga kui neid eluteele laiali puistata, teevad nad mõõtmatult palju head.“ Joseph Addison

2. „Kerge naeratus, poe kassapidajalt või bussijuhilt. Sõbralik sõna raamatukoguhoidjalt. Lõbus mõttevahetus kanalisatsioonikaevu parandava mehega. Viisakas parklateenindaja. Ja see hetk, see päev muutub teiseks. Kogu usaldus inimkonna vastu on tagasi.“ Pam Brown