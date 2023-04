RAHVAKALENDER | 1. aprill on karjalaskepäev: tehakse kaitsemaagiat ja tõrjutakse ohtusid

Peamised tegevused olid sel päeval seotud ennetava maagiaga , et tagada karja tervis, loomade kojutulek ja sigimine. Tõrjuti eemale hunte ja muid ohtusid. Tehti (tõrvaga) ristimärke loomadele otsaette, suitsutati neid nõiakolla ja muude ainetega, loeti nõidussõnu. Kanamuna pandi laudaläve alla või karjatee peale või visati üle karja - kui see puruneb, on karta karjakahju. Ka visati muna üle karja. Läve alla pandi mõni raudese, et loomade jalad oleksid tugevad.

Ida-Euroopas lastakse samuti karja välja, Rootsis ja sellemõjulises Soomes lastakse karja välja maarjapäevast 1. maini. Paljudes maades ei toimu midagi peale aprillitegemise, sest muu jaoks on see liiga halb päev.

Sinine esmaspäev meil ja must reede inglastel on tuntud määratlused. Üldiselt peeti halbadeks päevadeks esmaspäeva , kolmapäeva ja reedet ehk paarituid nädalapäevi ja headeks päevadeks teisipäeva, neljapäeva ja laupäeva. Selle järgi nihutati ka olulisi toiminguid või õigupoolest nende alustamist paarispäevadele. Kui ees seisis suur töö, mille alustamist ei saanud edasi nihutada, siis alustati sellega paarispäeval ja jätkati esmaspäeval, kolmapäeval või reedel.

Reedel on eesti pärimuses olnud nii õnneliku (nagu germaanlastel, kellel see on Freya päev, sellest ka päeva nimi) kui ka õnnetu päeva tähendus (tuleneb peale paaritu päeva veel kristlikust traditsioonist, kus see on seotud Kristuse reetmise, ristilöömise, kuradi taevast alla viskamisega jm).