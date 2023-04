ALKEEMIA TAROSKOOP APRILLIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Kaljukits (22. detsember – 19. jaanuar)

Armastus. Tunned, et sinu ootused, vajadused ja unistused on muutunud. Sa pead oma suhte või siis ootused tulevasele suhtele ümber hindama. Kui varem leppisid nii mõnegi asjaga, mis tegelikult ei käi sinu uskumustega kokku, siis nüüd tunned, kuidas mõni asi on lihtsalt liiga vale, et suudaksid seda taluda. Enda vastu aus olemine ja oma südame kuulamine on ainuõige asi.

Küllus. Üldiselt peaks tööelu sujuma hästi ning projektid, mille kallal töötad, edenevad edukalt. Küll aga võib su meelerahu rikkuda mõni intriig või kuulujutud. Katsu end nendest võimalikult vähe häirida lasta, inimeste arvamusi ja käitumist ei saa nagunii muuta. Tee lihtsalt seda, mille osas tunned, et see on õige ning las kadedad jäävad sinust selja taha maha.

Tervis. Nüüd pead tegelema sellega, et tugevdad oma meelekindlust ega anna kiusatustele järele. Sul on harjumusi, mis sinu keha ja meelt sugugi ei teeni ning just nüüd võiksid tegeleda sellega, et need endast välja juurida. Katsu halbade harjumuste asemele leida mingi muu tegevus, mida naudid. Sel juhul läheb mustrist väljamurdmine hoopis kergemini.

Veevalaja (20. jaanuar – 18. veebruar)

Armastus. Armuasjades ootab ees hea aeg ning seda eriti siis, kui sul on huviobjekt juba olemas. Õhus on energiad, mis lasevad liikuda sügavate tunnete suunas. Selleks et romantilised tunded suureneksid, pead omalt poolt kaasa aitama ja olema kannatlik, kuid tea, et kõik liigub sinu jaoks väga positiivses suunas.

Küllus. Sind ootab ees üks väga hea uudis ja suurepärane pakkumine. Isegi kui tunned, et oled oma tööasjadega juba pikemat aega sisemiselt rahulolematu olnud, siis nüüd tasub küll oma silmad lahti hoida ja uute pakkumiste osas positiivselt meelestatud olla. Su ellu jõuab miski, mis parandab su majanduslikku olukorda.