Nahaarst: arvutiekraani sinine valgus vanandab näonahka

Nahk on inimese suurim elundkond, millelt leiame nii mõnegi sünnimärgi. Mütoloogias on sünnimärgid viidanud nii eelnevale elule või selles saadud haavadele, kuid millist ülesannet need tegelikult täidavad? Sünnimärkidega seonduvast, aga ka näonaha hoidmisest rääkis Niine Nahakliiniku dermatoveneroloog doktor Ulvi Loite Novaator.err.ee vahendusel.