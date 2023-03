Rene Bürkland: sinu kehatüüp määrab ära, mida peaksid sööma

Külm kehatüüp : Kui inimesel on kogu aeg sõrmed ja varbad külmad, üldine külmatunne vaatamata aastaajale, siis kuulub ta külma kehatüübiga inimeste sekka. Tema keha ei tooda piisavalt soojust, et ennast soojana hoida. Yang'i nõrkuse puhul võib inimene tunda külmatunnet mitmel pool kehas.

Tasakaalus kehatüübiga inimene on optimaalses tervislikus ja heaoluseisundis ning on saavutanud sisemise rahu. Selline seisund ei tähenda mitte ainult füüsilise haiguse puudumist, vaid ka füüsilist ja psühho-emotsionaalset tasakaalu.

Kehatüüpide klassifikatsioone on palju. Siin on välja toodud üks, mis võtab aluseks hiina meditsiini patogeenid - külmus ja kuumus, niiskus ja kuivus, qi puudujääk ja qi seiskumine. Kehatüübi määramiseks on iga tüübi juures väike küsimustik. Vastused küsimustele annavad punkte ühest viieni. Kogusumma annab infot selle kohta, kas inimesel on vastav konstitutsioon või mitte.

Sageli on üsna keeruline aru saada, millised toidud meie organismile kõige paremini sobivad, palju kiirem ja lihtsam on aru saada sellest, mis meile ei sobi. Organism reageerib üsna kiiresti sellele, kui sööme midagi ebasobivat. Põhilised sümptomid, millega keha sellest märku annab, on iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, ekseem, urtikaaria, astma või vesine nina. Väikeste laste organism on väliste mõjutajate suhtes väga tundlik ja annab ebasobiva toidu söömisest kohe märku. Mida vanemaks me saame, seda rahulikumalt ja nõrgemalt reageerib organism sobimatule toidule, kuid mittesoovitav toime on neil ikkagi olemas. Kui sööme päevast päeva kehale mittevajalikku või lausa kahjulikku toitu, vastupanu langeb ja me haigestume. Et seda vältida, tuleb aru saada, mis tüüpi meie keha on, ning teada, mida on kõige parem süüa.

Kui me tahame olla hea tervise juures, soovime, et meie nahk oleks ilus ja juuksed säraksid, tuleb keha õigesti toita. Teades oma kehatüüpi, saame valida endale kõige sobivamad toidud ja toiduained, mis tugevdavad, mitte ei nõrgesta keha.

Keha mõjutavad väga palju ka haigused. Palavikuhaiguste ajal on keha kuuma tüüpi, kui inimene pole kaua joonud, on keha kuiv, kui olla kaua külmas ja niiskes keskkonnas, muutub keha külmaks ja niiskeks jne.

Kuum kehatüüp: Yang on hiina meditsiini järgi tuleenergia, mis on kõigi organismi füsioloogiliste protsesside aluseks. See tähendab, et yang-energia soojendab keha ja tagab kõikide organite funktsioneerimise. Yang-tüüpi inimesel ei ole kunagi külm.

Kuiv kehatüüp: Inimese kehast üle 2/3 moodustab vesi. Hiina meditsiini järgi on vesi yin. Kui kehas on vedelikke vähe, nimetatakse seda yin'i tühjuseks. Yin'i tühjus on tänapäeva ühiskonnas üsna levinud. Põhjuseks on kiire elutempo, kohustused ja tähtajad, mis tekitavad stressi. See on pidev põlemine, mis kuivatab ära yin'i, lisaks vähene magamine ning liialdamine teravate-vürtsikate toitudega.

Niiske kehatüüp: Hiina meditsiini järgi ei ole kõik ülekaalulised inimesed ühesugused. On ülekaalulised, kes on heas füüsilises vormis ja teised, kes on ülekaalulised ja vormist väljas. Viimastel on hiina meditsiini järgi probleeme niiskuse ja limaga.

Niiskus-kuumis kehatüüp: Sellesse gruppi kuuluval inimesel tekib kergesti akne, suus ja keelel haavandid või nahal ekseem. Kuuma tüüpi toidud, nt lambaliha või väga vürtsised toidud tekitavad tal järgmiseks päevaks nahale akne või mädase lööbe. Emotsionaalselt on ta kannatamatu ja kergesti ärrituv.

Nõrk kehatüüp ehk qi vähesus: Selle kehatüübi puhul ei ole kehas piisavalt energiat. Selline inimene on väsinud, jõuetu, higistab kergesti, räägib vähe ja vaikse häälega ning haigestub kergesti külmetushaigustesse. Füüsiliselt on selline inimene nõrga vastupidavusega - iga kiirem liigutus võtab teda hingeldama ja higistama. Qi vähesus on sageli seotud toitumisega - mittepiisav söömine ei anna organismile vajalikku energiat.

Qi seiskumise kehatüüp: Qi liigutamise eest organismis vastutab mitu organit, kuid üks tähtsamaid nendest on maks. Maks toetab paljusid organeid ja hoiab qi liikumises. Kui maksa qi seiskub, võib see väljenduda väga erinevates kehapiirkondades. Qi seiskumise korral tunneb inimene sageli lihastes pingetunnet või valu. Tüüpiline sümptom on tükitunne neelatamisel või poomistunne kaela ümber. Kui qi on seiskunud rinnapiirkonnas, tunneb inimene, et peab sageli ohkama.

Selleks, et teada saada, milline on sinu kehatüüp, leiad vastavad testid raamatust „Tark tee terviseni“, kust leiad ka pikemad kirjeldused erinevate kehatüüpide kohta ning igale kehatüübile sobivad toitumissoovitused.

Autor: Rene Bürkland, Hiina meditsiini arst

Katkend pärineb kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Rene Bürklandi raamatust „Tark tee terviseni. Hiina toitumisteraapia tervise tugevdamiseks ja haigustest paranemiseks“