Alexis Varnum: hakka nautima füüsilist maailma ja hinda selle väärtust

Tegelikult on kõige olulisem hakata hoolitsema iseenda eest ja pöörata tähelepanu oma sisemisele maailmale. Kui su tähelepanu on suunatud välismaailmale mulje avaldamiseks, siis ei suuda sa tõeliselt hinnata oma kohaloleku väärtust siin.

Kui sa aga hakkad rohkem tähelepanu pöörama endale ja oma tõelistele tunnetele, siis hakkad ka hindama ja väärtustama kõiki neid asju, mida varem ei märganud. Sa võid avastada, kui mugav on su padi, kui maitsev on hommikukohvi, kui toredad on su naabrid. See võib tekitada vastastikust tänulikkust ja rõõmu peaaegu kõigest, mis elus toimub.