Imeline India karusmari ehk amla – põletikuvastane kõrgpilotaaž

On teada, et meie tänapäevane menüü vajab hädasti põletikuvastaseid (polüfenoolseid) ühendeid ja marjad pakuvad neid suuremeelselt. Lisaks Eesti eepilistele aia- ja metsamarjadele on end viimane aeg kurssi viia ka kaugemal pakutavaga. India karusmari ehk amla, amalaki (Phyllanthus emblica) on suure C-vitamiini sisaldusega supertoit ja võimsaima antioksüdantide sisaldusega mari maailmas. Väidetavalt peidab amla endas lausa 200 rohkem antioksüdante kui mustikas, kirjutab integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav oma kodulehel Toitumistarkus.ee.