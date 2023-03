Elu Tenerifel: Põgenev pruut

Tagantjärele tõden, et ehteestlaslikult vihmajopede, keepide ja snäkivaagna all vaarudes said tegelikult tehtud esimesed sammud minu elu ühel kõige ägedamal ja mõnusamal teerajal. Seda eelkõige just kaudses mõttes. Sest toona andsid Kanaari männid endast kõik, et meid proovile panna ja suunata otsa ümber keerama. Hiljem koolitükke tehes saan teada, et seesama Pinus canariensis aitab oma ääretult pikkade okastega õhuniiskust imedes kaasa saare mageveevarude täiendamisele ning seisab tünnideks klopsituna hea tõelise kohaliku veini maitsenüansside täiendamise eest. Aga selleks sügispäevaks olid puud justkui kokkuleppeliselt kõik oma sihvakad okkad poetanud jalgrajale, mis autoparklast piknikuplatsini mõnusalt ligumärja liumäe moodustas ning pool meie perekonnast kasutas selle võimaluse täie raha eest ka ära. Eks siin soojal maal peab muidugi iga võimaluse vastlaliuks kahel käel või siis istmikul vastu võtma.